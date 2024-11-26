Польские эксперты, исследовав пробы, взятые на месте подрыва газопроводов «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2», обнаружили следы тротила. Об этом сообщила сегодня радиостанция RMF24.

По данным радиостанции, исследования были проведены специалистами Военной технической академии в Варшаве. Был сделан анализ проб воды из района взрыва газопроводов, а также проб взвеси с морского дна, образовавшейся после взрыва.

«Эксперты не обнаружили следов химического оружия, которые присутствуют во многих местах Балтийского моря со времен Второй мировой войны. Однако в трех образцах были найдены следы тротила», - отмечается в статье.

В сентябре 2022 года на газопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2», обеспечивавших подачу российского газа в Германию, произошло несколько взрывов, которые привели к масштабным разрушениям. По версии западных СМИ, за терактом может стоять Украина - операцию якобы координировал полковник Роман Червинский, который подчинялся тогдашнему главкому ВСУ Валерию Залужному.

При этом американский журналист Сеймур Херш в своем расследовании пришел к выводу, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили водолазы ВМС США, а провести операцию помогли норвежцы.