Пока вы не уснули: Кремль о возвращении на Украину ядерного оружия и переименование Ростова

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В Кремле отреагировали на предложение вернуть на Украину ядерное оружие

Идея передать Украине ядерное оружие является безответственной. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее газета The New York Times заявила, что американские и европейские чиновники выступили с инициативой вернуть Киеву ядерное оружие, от которого он отказался после распада СССР. При этом издание отмечало, что такой шаг сложно осуществим и может повлечь серьезные последствия.

«Это абсолютно безответственное рассуждение людей, которые, наверное, плохо понимают и представляют себе реальность, и которые не чувствуют ни толики ответственности, выступая с такими заявлениями», — сказал Песков во время общения с журналистами.

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МО РФ прокомментировало удар ATACMS по дивизиону С-400

© Минобороны РФ

Первый удар американскими ракетами ATACMS по объектам в Курской области был нанесен 23 ноября пятью ракетами ATACMS по позиции зенитного дивизиона С-400, из них две достигли цели. Повреждена радиолокационная станция, есть пострадавшие, сообщили в Минобороны РФ.

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С россиян без суда взыщут миллиарды рублей налоговых долгов

У налоговых органов появится возможность взыскания долгов с физлиц без суда. К этому они будут прибегать в том случае, если человек не оспорит доначисление, пишут «Известия» со ссылкой на законопроект, подготовленный Минфином.

Документ был одобрен накануне правительственной комиссией, пишет издание. В настоящее время внесудебный механизм действует только в отношении бизнеса и ИП. Однако, как отмечается, с развитием самозанятости документ становится актуальным и для граждан. Ведомство считает, что благодаря принятию новых мер бюджет страны наполнится, издержки контрольных служб сократятся, нагрузка на суды снизится.

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Украинцы массово переезжают в Припять

Население Припяти в Чернобыльской зоне отчуждения выросло с 10 до 125 тысяч человек с начала проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Люди приезжают в город, чтобы укрыться от сотрудников территориальных центров комплектования, которых в зоне отчуждения просто нет. Кроме того, они пытаются получить выплаты из бюджета — 10 тысяч гривен (около 25 тысяч рублей). С 2022 года суды начали присуждать подобные субсидии за проживание в Припяти и расположенных рядом селах. Ежегодно власти тратят на это 1,5 млрд гривен. При этом большинство получивших субсидию не имеют статуса потерпевшего от чернобыльской аварии или ее ликвидатора.

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В NASA сообщили о «токсичном запахе», исходящем от российского космического корабля

В ходе стыковки российского грузового космического корабля «Прогресс-90» с модулем «Поиск» астронавты почувствовали токсичный запах и закрыли люк от экипажа. Об этом сообщает NASA на своей странице в соцсети X.

«Открыв люк корабля «Прогресс», космонавты Роскосмоса заметили неожиданный запах и заметили мелкие капли, что побудило экипаж закрыть люк «Поиска» для остальной части российского сегмента», — говорится в сообщении.

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Госдума одобрила законопроект о переименовании Ростова

Госдума приняла в первом чтении законопроект о переименовании города Ростов Ярославской области в Ростов Великий.

Ранее комитет Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению рекомендовал одобрить законопроект о переименовании Ростова.

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Задержан предполагаемый убийца школьницы в загоне для свиней

Силовики задержали в Ужурском районе Красноярского края мужчину, который может быть причастен к смерти 17-летней девушки в загоне для животных.

Вчера стало известно о происшествии в селе Ушканка, где нашли мертвой старшеклассницу местной школы со следами укусов на теле.

Уже несколько часов спустя эксперты установили, что причиной смерти стала потеря крови после повреждения бедренной артерии.

Сегодня сотрудники регионального управления СК сообщили: перед тем, как на девушку набросились свиньи, ее мог сбить с ног или лишить сознания ударом рога в голову бык.

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Польские эксперты рассказали о новых деталях теракта на «Северных потоках»

Польские эксперты, исследовав пробы, взятые на месте подрыва газопроводов «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2», обнаружили следы тротила. Об этом сообщила сегодня радиостанция RMF24.

По данным радиостанции, исследования были проведены специалистами Военной технической академии в Варшаве. Был сделан анализ проб воды из района взрыва газопроводов, а также проб взвеси с морского дна, образовавшейся после взрыва.

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Россиян предостерегли от покупки китайского авто

Автоэксперт Владимир Сажин в разговоре с Рамблером прокомментировал данные о росте доли китайских автомобилей на российском рынке, отметив, что их владельцы могут столкнуться с рядом проблем.

За десять месяцев 2024 года поставки легковых автомобилей из Китая в Россию выросли почти на треть и превысили $12 млрд. Таким образом наша страна стала лидером по покупке машин из КНР, передавал ранее RT. На долю китайских брендов уже приходится почти 60% всех продаваемых в РФ новых авто, хотя еще несколько лет назад этот показатель не превышал и 10%.

Эксперт связал рост доли китайских машин на российском рынке с отсутствием альтернатив для них.

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Российский биатлонист лишен золотой и бронзовой медалей Олимпиады

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию россиянина Евгения Устюгова по делу о биологическом паспорте. Таким образом, бывший биатлонист лишится золотой и бронзовой медали зимних Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере (Канада).

«Апелляционный отдел CAS поддержал выводы Антидопингового отдела (ADD) CAS, который постановил, что господин Устюгов совершил нарушение антидопинговых правил (ADRV) на основании аномалий, выявленных в его биологическом паспорте спортсмена (ABP). В связи с этим решением г-н Устюгов дисквалифицирован на четыре года. Кроме того, все результаты соревнований, достигнутые г-ном Устюговым в период с 24 января 2010 года до его ухода из спорта в конце сезона-2013/2014, аннулированы, включая все связанные с ними медали, очки и призы. Это касается результатов, достигнутых на зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере, где он завоевал золотую медаль в масс-старте и бронзовую медаль в мужской эстафете. Господин Устюгов может обжаловать это решение в Федеральном суде Швейцарии (SFT). Однако такие апелляции допустимы только по узким процессуальным основаниям», — сообщается в заявлении независимого органа Международного союза биатлонистов (Biathlon Integrity Unit).

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