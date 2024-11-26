Экс-главу крупного китайского банка приговорили к смертной казни

Суд в Китае приговорил бывшего председателя совета директоров Bank of China Лю Ляньгэ к смертной казни по делу о взяточничестве. Как сообщает Reuters, приговор вынесен с отсрочкой на два года: если за это время Лю не совершит новых преступлений, казнь для него заменят пожизненным заключением.

Лю, родившийся в 1961 году, работал в различных банковских и финансовых учреждениях Китая, прежде чем занял должность председателя совета директоров Bank of China в 2019 году. В октябре 2023-го Лю исключили из Коммунистической партии Китая из-за обвинений в незаконной деятельности и получении взяток.

Суд заявил, что Лю воспользовался своим положением, чтобы добиться повышения по службе для многих людей. Также суд пришел к выводу, что сумма полученных взяток была «особенно огромной» - более 121 миллиона юаней (около 17 миллионов долларов).

По данным Reuters, суд также счел, что Лю нарушил законы, одобрив более 3,32 миллиарда юаней в виде кредитов, что привело к убыткам на более чем 190 миллионов юаней. Поскольку Лю «честно сознался» в преступлении, а большая часть ущерба по делу была возмещена, смертная казнь не будет приведена в исполнение немедленно.

В октябре 2024 года к смертной казни был приговорен бывший замглавы Народного банка (китайский центральный банк) Фань Ифэй. Приговор ему также был назначен с отсрочкой на два года и возможной заменой на пожизненное заключение. В деле против бывшего чиновника шла речь о взятках на сумму в 386 миллионов юаней (около 55 миллионов долларов).