Илона Маска сравнили со злодеем из вселенной Джеймса Бонда

Профессор Оксфорда Дороти Бишоп отказалась от членства в Лондонском королевском обществе, так как не согласна с тем, что там состоит и американский предприниматель Илон Маск, которого она считает похожим на злодея. Об этом пишет газета The Guardian.

Профессор Дороти Бишоп, являющаяся ведущим экспертом по расстройствам общения у детей, пояснила, что отказалась от почетного звания члена Королевского общества, так как нахождение там главы Tesla и SpaceX противоречит ее ценностям.

Бишоп также напомнила, что кодекс поведения Королевского общества предусматривает вежливое отношение стипендиатов друг к другу, а она «не собирается быть вежливой и любезной с Илоном Маском».

«Любое удовольствие, которое я могу испытывать от почетного звания члена ФРС, уменьшается из-за того, что я вынуждена разделять его с кем-то, кто, похоже, копирует злодея из Бонда. Человеком, обладающим неизмеримым богатством и властью, которые он использует, чтобы угрожать несогласным с ним ученым», - заявила она.

Издание напомнило, что Маск получил членство в Королевском обществе в качестве признания его вклада в производство космических летательных аппаратов и электромобилей.

Ранее избранный президентом США Дональд Трамп сообщил, что основатель Tesla и Space X Илон Маск и миллионер Вивек Рамасвами возглавят новый департамент эффективности правительства. По словам Трампа, задачами департамента станут «демонтаж» правительственной бюрократии, отмена избыточных нормативных актов и сокращение расходов.