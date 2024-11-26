Axios: в администрации Трампа может появиться координатор по ИИ

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность ввести в своей будущей администрации пост координатора по политике в сфере новых технологий, основным фокусом которого будет искусственный интеллект (ИИ). Об этом сообщил интернет-портал Axios со ссылкой на источники в переходной команде политика.

Его главной задачей будет мобилизация государственных и частных ресурсов на обеспечение лидирующей роли США в развитии технологий ИИ. По данным портала, назначение такого чиновника "вероятно, но не неизбежно".

Трамп еще до выборов озвучивал такую идею, предположив, что мог бы назначить своим советником по ИИ предпринимателя Илона Маска, который занимается разработкой многочисленных продуктов с использованием ИИ. Но в будущей администрации он возглавит так называемое министерство по повышению эффективности правительства (DOGE), поэтому он не рассматривается как кандидат по пост "царя-ИИ", пишет Axios. При этом ожидается, что он тем не менее сможет играть роль в этой сфере, влияя на общественную дискуссию по этой теме и реализуя конкретные проекты.

Ожидается, что технологии ИИ могут стать ключевым элементом работы DOGE. Маск и его будущий коллега бизнесмен Вивек Рамасвами хотят радикально изменить систему государственного управления в США. Новые технологии позволят добиться повышения эффективности государственного аппарата, в частности избавив его от лишних расходов, мошенничества.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что команда Трампа обсуждает возможность создания первой в истории американской администрации должности ответственного за политику Вашингтона в сфере криптовалют. По данным Axios, роли координатора по криптовалютам и ИИ могут объединить в одной должности.