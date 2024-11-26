Умер старейший в мире мужчина

В Великобритании в возрасте 112 лет ушел из жизни самый старый мужчина в мире Джон Альфред Тиннисвуд, передает британская газета Daily Mirror.

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"Господин Тиннисвуд умер в понедельник в доме престарелых в Саутпорте, Мерсисайд, где он жил", – говорится в материале.

Члены семьи англичанина отметили, что последние дни жизни мужчина был окружен "любовь и музыкой". По их словам, Тиннисвуд был умным и решительным человеком.

Ранее в возрасте 118 лет ушла из жизни старейшая жительница Земли, монахиня сестра Андрэ. Она скончалась в доме престарелых Святой Екатерины Лабуре во французском Тулоне, где проживала с 2009 года. Смерть женщины наступила во сне, уточнил ее официальный представитель Дэвид Тавелла.