Министр Афганистана встретился с Шойгу в сандалиях с носками
Представитель правящей в Афганистане группировки «Талибан»* Сираджуддин Хаккани в сандалиях с носками встретился с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщает Alemarah.
Временный глава МВД появился на встрече в коричневых сандалиях, надетых на синие носки. При этом для переговоров Шойгу предпочел деловой костюм и классическую обувь.
— Обсуждения в ходе встречи были сосредоточены на укреплении политических отношений, содействии экономическому сотрудничеству, торговле и транзиту, а также на поощрении российских инвестиций в Афганистан, — передает афганское агентство.
5 ноября посол Новой Зеландии Марк Трейнор на встречу с президентом России Владимиром Путиным надел традиционный наряд с перьями — какаху. Отмечается, что он сделан из перьев птицы киви — национального символа.
25 октября президент России Владимир Путин назначил Сергея Беляева новым послом Российской Федерации в Швеции.
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