Компартия Греции провела в Афинах митинг против визита генсека НАТО

Коммунистическая партия Греции (КПГ) и ее молодежная организация (КНЕ) провели у ректората афинского университета в центре города массовый митинг против визита генсека НАТО Марка Рютте в Грецию. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события.

Тысячи людей по призыву КПГ пришли на митинг, проводимый под лозунгами "Генсек НАТО - персона нон грата в Афинах", "Греция не должна участвовать в войне", "Вон американские базы из Греции", "Ни земли, ни воды убийцам народов!". Демонстранты несли в руках красные флаги и транспаранты с надписями "Прекратить любую военную помощь за пределами страны!", "Никаких денег режиму Зеленского!". Они также выкрикивали лозунги в поддержку свободы Палестины и с осуждением действий Израиля.

Компартия заявила, что акция протеста проходит "всего через несколько дней после применения режимом Зеленского американского и британского оружия против России, пересмотра российской ядерной доктрины, недавнего запуска ракет и предупреждений о том, что война приобретает "глобальные характеристики". По словам КПГ, все свидетельствует о том, что конфликт на Украине переходит на "новый уровень эскалации".

Генсек НАТО 26 ноября прибыл в Афины из Турции. Он провел встречи с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, а также министром иностранных дел Греции Йоргосом Герапетритисом и министром национальной обороны Никосом Дендиасом.