Страны G7 осудили Россию за пуск «Орешника»

Страны "Большой семерки" (G7) охарактеризовали запуск российской ракетной системы средней дальности "Орешник" как "свидетельство безрассудного поведения" России. Это утверждение содержится в заявлении глав Министерств иностранных дел, принятом по итогам встречи в итальянском городе Фьюджи, передает РИА Новости.

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"Использование Россией баллистической ракеты средней дальности 21 ноября является еще одним примером ее неосторожного и провокационного поведения. Наша поддержка территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины останется непоколебимой", — говорится в коммюнике.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу "Южмаш" в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности "Орешник".

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации.

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