Польша будет стремиться к возрождению "Восточного партнерства"

Республика Польша будет стремиться к возрождению программы "Восточное партнерство". Об этом заявил журналистам президент республики Анджей Дуда в Ереване по итогам переговоров с его коллегой из Армении Ваагном Хачатуряном.

"Также имеется очень интересная идея, можно сказать, восстановления в каком-то виде "Восточного партнерства" и поиска для него новой формулы в связи с меняющейся политической ситуацией", - сказал Дуда на пресс-конференции, трансляция которой велась в социальных сетях канцелярии польского лидера.

"Это наверняка задание на будущее, и мы также хотим принимать в этом участие", - добавил Дуда. Он также заверил руководство Армении в том, что Польша в ходе своего председательства в ЕС в первой половине 2025 года будет содействовать либерализации визового режима между сообществом и Ереваном.

"Восточное партнерство" - совместная инициатива ЕС и шести партнеров: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. Программа была инициирована министрами иностранных дел Швеции и Польши Карлом Бильдтом и Радославом Сикорским в мае 2008 года, в декабре того же года ее одобрили лидеры стран Евросоюза. Официально "Восточное партнерство" было запущено 7 мая 2009 года. В июне 2021 года Минск заявил о приостановке своего участия в ней в связи с введенными Евросоюзом в отношении него ограничительными мерами и заморозкой реализации европейских программ, направленных на развитие сотрудничества с республикой.

Украина, Грузия и Молдавия 17 мая того же года в Киеве подписали меморандум о создании "Ассоциированного трио", чтобы выразить решимость и твердое желание стать членами ЕС.