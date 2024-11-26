Байден пошутил о своем «увольнении»

Глава США Джо Байден пошутил о своём «увольнении» во время празднования Дня благодарения. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Байден принял участие в мероприятии в честь Дня благодарения на базе американской береговой охраны.

Президент США раздавал еду гостям, затем он пошутил, сказав, что его уволили с должности официанта.

«Мне только что сообщили, что меня уволили», — цитирует Байдена газета.

Ранее сообщалось, что во время мероприятия Байден в шутку украл булочку из армейского буфета.