В Абхазии передадут ряд полномочий президента парламенту

Глава парламентского комитета по государственно-правовой политике Даут Хутаба заявил, что комитет парламента Абхазии по государственно-правовой политике готовит поправки в конституцию, предполагающие передачу части президентских полномочий парламенту. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Хутабы, все рычаги управления страной не должны быть у президента, должен сохраняться баланс.

«Одиннадцатого ноября мы провели заседание, в ходе которого обсудили законопроект «О законодательной и исполнительной власти». По итогам заседания члены комитета приняли решение вынести проект на очередное заседание сессии парламента для принятия в первом чтении. Этот закон необходим для перераспределения полномочий между президентом и парламентом», — пояснил Хутаба.

Он добавил, что в результате будут устранены должности премьер-министра и вице-премьеров, министры будут назначаться по согласованию с парламентом.

До этого бывший президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что выдвинет свою кандидатуру на предстоящих досрочных выборах главы республики.