Зимой Британию может ожидать «квадемия» — атака сразу четырех вирусов

В зимнее время Великобританию может ожидать «квадемия» — атака сразу четырех вирусов, пишет Daily Mail.

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Согласно данным Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA), за последние недели уровень заболеваемости норовирусом, который может вызывать сильную рвоту и диарею, уже подскочил на 40%.

«Эксперты опасаются, что число инфицированных гриппом, COVID и респираторно-синцитиальным вирусом, инфекцией, которая обычно вызывает легкую простуду или кашель, но в то же время может привести к тяжелой пневмонии, также резко возрастет в ближайшие недели», — говорится в публикации.

Авторы подчеркивают, что погода заставит большое количество людей находиться в помещениях, а это способствует более легкому распространению вирусов.

До этого Минздрав Новой Зеландии объявил национальную эпидемию коклюша в стране.