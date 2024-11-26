В США оборонные компании должны быть готовы к «диверсионной угрозе» со стороны России, которая стремится повлиять на поддержку Украины, утверждает агентство Bloomberg со ссылкой на совместный бюллетень Национального центра контрразведки и безопасности, ФБР и нескольких ведомств Пентагона.

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«Американским компаниям, особенно тем, которые поддерживают организации, вовлеченные в конфликт на Украине или другие текущие геополитические конфликты, рекомендуется усилить бдительность и меры безопасности», — говорится в совместном заявлении ведомств.

Кроме того, со ссылкой на данные разведок, утверждается, что Москва «может попытаться завербовать шпионов» в военно-промышленном комплексе США с целью получения информации о работе компаний или организации саботажа.

А что такого? Разве разведка не для того нужна, чтобы получать какие-то секреты тем или иным способом? Или американцы только что узнали, что у нас есть разведка?

Впрочем, появление данного материала, скорее, имеет политические цели —в очередной раз обвинить Россию во всех смертных грехах: вмешательство в выборы, кибератаки, обрыв кабелей, отравление Скрипалей, что еще? Ах, да, шпионаж с целью не только украсть какие-то военные секреты, но и осложнить помощь Украине!

— Скрипали тут ни при чем, там другая история, — говорит главный редактор портала ФОРУМ. мск Анатолий Баранов.

— Как вербуют агентов на предприятиях, можно почитать ещё у изменника родины Резуна. Правда, раньше половина участников «Манхеттенского проекта» работала на СССР, но там была идейная подоплёка. Реальные учёные, физики вроде Понтекорво, работали на Союз.

А что сегодня? Агенты России в Макдональдсе и Walmart’е? Русские на Уолл-стрит? О каких предприятиях может идти речь? Почему они не конкретизируют?

«СП»: Если серьезно, куда нашим давно пора проникнуть? На какие оборонные предприятия? Что нас там должно интересовать?

— Нас должны интересовать технологии, которых у нас нет. Детали называть неприлично.

«СП»: А в невоенной сфере за какими американскими секретами нам стоит поохотиться?

— Опять же технологии. США по итогам программы Рейгана СОИ (Стратегическая оборонная инициатива— прим.) обогнала весь остальной мир в области закрывающих технологий. Это неравенство надо выравнивать.

«СП»: Сейчас все 17 разведывательных служб США будут наперегонки доказывать свою нужность. Ожидать ли роста шпиономании? Может, это последний шанс изловить «русских агентов», придет Трамп — заставит ловить китайских?

— Китайских агентов раньше надо было ловить, пока они в американских университетах учились. А теперь куда? Теперь они уже стали столпами американской науки.

- Промышленный шпионаж — это то, чем занимаются все разведки мира испокон веков. И обвинять те или иные разведки в шпионаже — это все равно, что обвинять воду в том, что она мокрая, - говорит доктор философских наук, зав. кафедрой социологии и управления БГТУ им. В.Г. Шухова Михаил Игнатов.

- Все разведки мира это делали, делают и будут стремиться делать. Для этого они и существуют.

Другой вопрос, что когда про это начинают публично говорить, то это уже политический акт. Зачем все в очередной раз на нас валить? Отвлечь внимание рядового американца от внутренних политических проблем.

«СП»: А где именно в США мы этим занимаемся?

— Конечно, если мы там и есть, то прежде всего на предприятиях военно-промышленного комплекса. Плюс в информационной сфере. Думаю, и фармацевтическая отрасль США требует нашего внимания.

А в иных бизнесах нам и так многое известно, а местами мы даже обогнали Америку, скорее это они у нас пытаются что-то подсмотреть.

«СП»: По-вашему, с приходом Трампа «шпиономания» в Америке возрастет?

— Безусловно. Идет попытка выслуживания перед «новым» режимом. И, конечно, будут обвинять во всех бедах наиболее медийноемкие, скажем так, государства. Нас, Китай, а также, Иран.

— США и другие страны НАТО принимают участие в украинском военном конфликте, — отмечает экс-боец ополчения ЛНР Александр Аверин.

— Без натовских поставок Украина капитулировала бы ещё в 2022. В этих условиях было бы странно, если б Россия не проводила в США разведывательные, а также диверсионные операции на предприятиях ВПК.

Не нужно думать, что копирайт на подобные мероприятия есть только у стороны, подорвавшей «Северный Поток». Другое дело, что никакой конкретики американские ведомства не приводят, их обвинения остаются голословными.

Если говорить о разведке, то будь я на месте главы соответствующей российской структуры — обратил бы особое внимание даже не на сугубо военные секреты, а на компанию Илона Маска. России бы очень пригодился аналог системы «Старлинк».

Ну а если говорить о потенциальных диверсионных операциях — то здесь нам, в первую очередь, интересна остановка производства западных ракет, которые сейчас бьют по нашей территории.