Обзор иноСМИ: главная цель Путина в украинском конфликте и предательство Макрона

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

«Чего хочет Путин от украинского кризиса»

В последние месяцы заметно активизировалась дискуссия о том, пришло ли время остановить или хотя бы заморозить украинский кризис, пишет The National Interest. Размышляя над различными сценариями, эксперты в США и Европе концентрируются на гарантиях безопасности и экономической помощи Украине, а также на рычагах, которые Запад мог бы применить, чтобы принудить Киев к соглашению. Гораздо меньше внимания уделяется возможным компромиссам, о которых можно было бы договориться с Москвой, отмечает NI.

По версии автора статьи, президент РФ Владимир Путин уверен, что время на его стороне. Ход мыслей Путина, вероятно, определяют два основных набора аргументов. Первая серия аргументов связана с тем, что Россия сохраняет инициативу на поле боя и продолжает продвигаться. Кроме того, РФ сохранила необходимое количество рабочей силы, западные санкции оказали лишь ограниченное влияние на ее экономику, а изолировать Москву на международном уровне не удалось. Вторая линия аргументации заключается в том, что российским властям необходимо добиться неоспоримой победы над Западом. Когда конфликт закончится и экономика России замедлится без военных стимулов, это поможет убедить россиян в том, что усилия того стоили. По версии NI, главная цель Путина - переиграть конец холодной войны.

«Дроны отправляют танки на пенсию»

Французская газета Le Journal du Dimanche рассказала, как украинский кризис меняет подход к современным военным конфликтам. Издание отмечает, что боевые дроны вытесняют танки, которые становятся «устаревшим» видом вооружений.

Газета отмечает, что из-за дронов потеряли свою прежнюю значимость и снайперы: зачем отправлять человека с винтовкой, чтобы уничтожить одного противника, если беспилотник способен уничтожить нескольких. Кроме того, менее востребованной становится и профессия разведчика - беспилотник отлично справляется с рядом задач разведки.

Угрозы и «хорошие разговоры» Трампа

Новоизбранный президент США Дональд Трамп пообещал ввести 25-процентные пошлины на все товары, поступающие в Штаты из Канады и Мексики. Как отмечает Reuters, это нарушило бы условия Соглашения о торговле между США, Мексикой и Канадой, которое подписал сам Трамп. Трамп заявил, что пошлина будет действовать, пока Канада и Мексика не примут меры против контрабанды наркотиков и потока нелегальных мигрантов. Заявление Трампа вызвало рост доллара США на один процент к канадскому доллару и на два процента к мексиканскому песо.

После того, как Трамп выступил со своей тарифной угрозой, он провел беседу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. В ходе телефонного разговора они обсудили торговлю и безопасность границ, сообщил Reuters канадский источник, знакомый с ситуацией. Собеседник агентства заявил, что это была «хорошая дискуссия», Трамп и Трюдо договорились поддерживать связь.

FT рассказала о финансовом росте Telegram перед задержанием Дурова

За первые шесть месяцев 2024 года выручка Telegram составила 525 миллионов долларов, что на 190 процентов больше, чем за аналогичный период 2023-го, пишет Financial Times со ссылкой на финансовую отчетность компании. Как отмечает газета, рост доходов Telegram, среди прочего, поддерживается за счет роста криптовалют. FT подчеркивает, что стремительный рост Telegram был зафиксирован перед французскими обвинениями и задержанием основателя компании Павла Дурова.

Financial Times отмечает, что в первой половине года доходы компании от продажи цифровых активов составили 353 миллиона долларов, причем 348 миллионов из них пришлись на продажи криптовалюты Toncoin. Также увеличились доходы Telegram от рекламы и продажи подписок.

Возможный приказ Макрона назвали «предательством родины»

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что приказ президента Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину стал бы «предательским» и «враждебным Франции». Об этом Филиппо написал в соцсети X.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что союзники Украины не должны устанавливать красные линии в вопросе поддержки Киева. Отвечая на вопрос, возможна ли отправка французских войск на Украину, Барро отметил, что в Париже «не исключают ни один вариант». По мнению Филиппо, если Макрон отправит войска на Украину, потребуется массовое неповиновение со стороны французов. Политик заявил, что это решение стало бы «искрой для развязывания третьей мировой войны». Филиппо подчеркнул, что такой приказ отдал бы не главнокомандующий, а «предатель родины, подчиняющийся иностранным державам».