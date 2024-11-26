На Украине зарегистрировали проект постановления об отставке Умерова

Проект постановления об отставке министра обороны Украины Рустема Умерова зарегистрирован в Верховной раде. Автором документа, размещенного на сайте украинского парламента, указан депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"Умеров должен уйти в отставку. Зарегистрировал постановление об увольнении министра обороны Украины. После увольнения должны быть уголовные дела. И желательно - большой срок", - написал Гончаренко позже в своем телеграм-канале.

Он пояснил, что считает Умерова ответственным за то, что на Украине были произведены бракованные боеприпасы.

"Деньги выделены. А боекомплект произведен бракованный. <...> Чем занимается министр обороны? Я говорил это буквально через пару месяцев после его назначения - он некомпетентен. Его надо увольнять немедленно. Из-за таких назначений мы проигрываем", - написал Гончаренко.

Во вторник стало известно, что минобороны Украины изъяло у подразделений ВСУ партию 120-мм мин, информация о "нештатном срабатывании" которых появилась в СМИ. Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство, межведомственная комиссия изучает причины "нештатного износа" боеприпасов.

Ранее в украинских СМИ стала появляться информация, что военнослужащие ВСУ жалуются на некачественные мины калибра 120 мм производства "Укроборонпрома". В октябре министр обороны Украины Рустем Умеров признавал, что часть боеприпасов, используемых ВСУ в зоне боевых действий, оказывается бракованной - не срабатывают около 20% снарядов.