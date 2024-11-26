Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель обвинил страны ЕС в двойных стандартах, если они откажутся исполнить ордер МУС против израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

Европейские страны должны исполнить ордер Международного уголовного суда (МУС) против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, иначе это станет проявлением двойных стандартов. Такое заявление сделал Жозеп Боррель, глава дипломатической службы ЕС, который готовится уйти на пенсию 1 декабря, передает ТАСС.

Боррель подчеркнул неизбежность исполнения ордеров, заявив:

«Ордер МУС – это не альтернатива, мне это нравится, или мне это не нравится. Это обязательство».

По мнению Борреля, Европейский Союз не может одновременно поддерживать ордер против президента России Владимира Путина и отклонять аналогичный документ против Биньямина Нетаньяху. Он отметил, что такое поведение может вызвать критику со стороны международного сообщества за проявление двойных стандартов. Эта ситуация подчеркивает сложные дипломатические отношения и вызовы, с которыми сталкивается ЕС в области международного права и политики.

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Заявление Борреля было сделано по прибытии на заседание глав МИД стран Группы семи (G7). Решение по ордеру против Нетаньяху может стать значимым тестом на приверженность ЕС своим принципам и международным правовым договорам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Турецкий президент Тайип Эрдоган назвал мужественным решение Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест израильского премьер-министра.

Между тем американский сенатор Линдси Грэм заявил о возможных санкциях против союзников США, если они поддержат арест Нетаньяху, сотрудничая с Международным уголовным судом.