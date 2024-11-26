Расторгать соглашение по урегулированию конфликта на Украине 2022 года не было смысла, непонятно, зачем нужно было это делать. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявила украинская журналистка Диана Панченко.

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«Зачем нужно было расторгать соглашения два года назад (в Стамбуле по урегулированию конфликта. – прим. ред.), чтобы сейчас еле-еле удерживать позиции?» — отметила она.

До этого американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявлял, что телефонный звонок между США и Россией мог бы остановить дальнейшую эскалацию конфликта на Украине.

Глубинной причиной российско-украинского конфликта, по мнению Сакса, является стремление США к расширению НАТО до российских границ.

Ранее Кулеба рассказал, почему Украина не согласится на быстрое решение конфликта.