Аэропорт Вильнюса прекратит работу из-за исследования места аварии самолета DHL

Вильнюсский международный аэропорт на час прекратит работу из-за съемок с воздуха с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) места, где в понедельник разбился самолет компании DHL. Об этом сообщили службы аэропорта.

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"Вильнюсский аэропорт с 10:00 (11:00 мск) будет на час закрыт для приема и отправления авиарейсов, чтобы [специалисты смогли] заснять с воздуха место авиакатастрофы", - говорится в сообщении. По данным аэропорта, будут задержаны четыре рейса.

Разбившийся в Вильнюсе Boeing 737 принадлежал испанской компании Swift Air и использовался для перевозок посылок компании DHL. В Вильнюс он вылетел из Лейпцига. Самолет потерпел крушение примерно в 1 км от аэропорта. Из находившихся на борту один человек погиб, трое получили травмы разной степени тяжести.