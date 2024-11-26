Спикер парламента Молдавии назвал популистами критиков переговоров с "Газпромом"

Председатель парламента Молдавии Игорь Гросу назвал популистами политиков и журналистов, которые раскритиковали министра энергетики Виктора Парликова за проведенные в Санкт-Петербурге переговоры с главой "Газпрома" Алексеем Миллером о поставках газа в Приднестровье.

"Я увидел волну критики: чего представитель правительства Республики Молдова в России ищет в "Газпроме"? <...> Вся эта критика - популизм. Популизм не согреет зимой", - сказал в эфире телеканала Jurnal TV Гросу, который является лидером правящей Партии действия и солидарности.

Он пояснил, что "у молдавского руководства пока нет ясности относительно того, будет ли разрешен транзит газа через Украину из Российской Федерации и как он дойдет до левого берега Днестра".

"Там у нас 300 тысяч человек: взрослые, старики, дети, предприятия, которые отапливаются, потребляют электроэнергию, мы потребляем электроэнергию от того предприятия, которое производит его на основе газа. Мы, как государственные деятели, считаем правильным, что господин Парликов поехал", - сказал Гросу.

Он подчеркнул, что с Россией "общаются и американцы, и англичане, и французы, и украинцы тоже общаются, и молдаванам тоже надо общаться".

Долг "Газпрому" обсуждался

Перед переговорами премьер Молдавии Дорин Речан заверил, что Парликов на встрече с Миллером не будет обсуждать исторический долг республики перед "Газпромом", который российский концерн оценивает в $709 млн. В прошлом году молдавская сторона отказалась его признавать, ссылаясь на результаты проведенного аудита. Со своей стороны, председатель правления российско-молдавской газораспределительной компании "Молдовагаз" Вадим Чебан отметил, что российский концерн имеет все основания для прекращения поставок в Молдавию после неисполнения правительством страны прежних договоренностей об урегулировании долга.

Однако после переговоров министерство энергетики Молдавии сообщило, что вопрос урегулирования задолженности перед "Газпромом" все же обсуждался. Парликов также заявил, что власти Молдавии встревожены паникой на рынке газа в связи с неопределенностью с его транзитом из России через Украину в будущем году. По его словам, в правительстве не ожидали, что цена поднимется выше $500 за 1 тыс. кубометров.

В 2022 году "Газпром", который ранее был единственным поставщиком газа в республику, сократил на 30% суточный объем его подачи. В российской компании объяснили это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину.

Это совпало с тем, что власти Молдавии не выполнили взятые на себя обязательства по погашению исторического долга. После чего в Кишиневе заявили, что "покончили с многолетней зависимостью от "Газпрома" и полностью перешли на закупки топлива у европейских поставщиков". Однако молдавская оппозиция утверждает, что власти страны покупают тот же российский газ, но только по значительно более высокой цене, через европейских посредников, что обходится дороже для населения страны. Вместе с тем в Кишиневе заинтересованы в поставках российского газа для выработки электроэнергии на принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС в непризнанном Приднестровье, которая продолжила получать газ от "Газпрома" и обеспечивает около 80% потребностей Молдавии.