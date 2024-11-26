Украинцы массово переезжают в Припять

Население Припяти в Чернобыльской зоне отчуждения выросло с 10 до 125 тысяч человек с начала проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Люди приезжают в город, чтобы укрыться от сотрудников территориальных центров комплектования, которых в зоне отчуждения просто нет. Кроме того, они пытаются получить выплаты из бюджета — 10 тысяч гривен (около 25 тысяч рублей). С 2022 года суды начали присуждать подобные субсидии за проживание в Припяти и расположенных рядом селах. Ежегодно власти тратят на это 1,5 млрд гривен. При этом большинство получивших субсидию не имеют статуса потерпевшего от чернобыльской аварии или ее ликвидатора.

В последнее время приток населения также увеличился благодаря польским наемникам, которые показали, что в целом в Припяти можно жить. Кроме того, сказываются провалы украинских войск на фронте. Осенью 2023 года в зоне отчуждения появилось много переселенцев из Днепропетровска, Одессы и Кривого Рога — их от 5 до 20 тысяч человек.