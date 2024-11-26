МИД КНР сделал заявление о санкциях за торговлю с РФ

"ЕС использует двойные стандарты". МИД КНР о санкциях за торговлю с РФ
Евросоюз прибегает к двойным стандартам, вводя санкции против китайских компаний за сотрудничество с российскими предприятиями.
Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя планы ЕС ввести новые ограничения против китайского бизнеса за предполагаемую поддержку оборонно-промышленного комплекса России.
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"В настоящее время большинство стран, включая Европу и США, ведут торговлю с Россией, - отметила Мао Нин. - Мы призываем европейскую сторону не применять двойные стандарты". "Штатные обмены и сотрудничество между китайскими и российскими компаниями не направлены против кого-либо и не должны подвергаться вмешательству или влиянию третьих сторон", - указала она.