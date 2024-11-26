МИД КНР сделал заявление о санкциях за торговлю с РФ

Евросоюз прибегает к двойным стандартам, вводя санкции против китайских компаний за сотрудничество с российскими предприятиями.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя планы ЕС ввести новые ограничения против китайского бизнеса за предполагаемую поддержку оборонно-промышленного комплекса России.

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