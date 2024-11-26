«Могли убить». На Украине обрушились на Зеленского после слов о Крыме

Владимир Зеленский мог бы лишиться свободы или быть убит за недавнее признание о невозможности вернуть Крым военным путем. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук, пишет РИА Новости.

Таким образом парламентарий прокомментировал интервью Зеленского телеканалу Fox News, в котором тот признал, что Украине не хватит сил для возвращения Крыма военным путем. Зеленский также отметил, что хотел бы вернуть полуостров в состав Украины «дипломатическим» способом.

«Еще несколько месяцев назад за подобные заявления о том, что территории можно вернуть дипломатическим путем, что военным путем это нельзя делать, это была бы тюрьма. Или тебя бы просто радикалы могли убить», - заметил нардеп в своем Telegram-канале.

Ранее Владимир Зеленский представил в Верховной Раде новый план действий для Украины. По данным депутатов, документ включает в себя десять пунктов, в том числе «единство», «фронт», «оружие», «деньги» и «энергетику».

До этого политик рассказал жителям страны о своем «плане победы», который предусматривал приглашение в НАТО еще до завершения конфликта, продолжение атак по территории России, размещение на Украине неядерных средств сдерживания, усиление санкций и инвестиции в украинские металлы, а также применение опыта ВСУ для усиления обороны Североатлантического альянса.