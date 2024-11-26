Шольц отверг обвинения в связи со своим звонком Путину

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, которого в понедельник руководство Социал-демократической партии Германии (СДПГ) выбрало кандидатом в канцлеры на предстоящих досрочных выборах, заявил, что намерен продолжать переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

"Нет [это не часть предвыборной кампании], и я думаю граждане относятся к этому более серьезно. Они считают, что это нужно делать. И я продолжу делать это [проводить переговоры], потому что я представляю эту страну в Европе и мире, и должен позаботиться о том, чтобы мы действовать очень ответственно, когда речь идет о мире и безопасности. Это очень серьезные вещи, здесь нельзя ничего упускать", - сказал Шольц в интервью ZDF, отвечая на замечание ведущей, что телефонный разговор мог быть частью предвыборной кампании.

Также он заявил, что считает свою инициативу "ответственным и необходимым решением", так как даже при несогласии сторон "нужно говорить друг с другом". Он при этом подчеркнул, что одним телефонным разговором нельзя достичь мира. "Это, конечно, не так. Были просто вновь проговорены все аргументы. Для меня также было важным повторить мои [аргументы]", - добавил Шольц.

Руководство СДПГ выбрало Шольца кандидатом в канцлеры на предстоящих досрочных выборах в Бундестаг (парламент), которые, как ожидается, пройдут в феврале 2025 года. Шансы Шольца вернуться на пост канцлера после выборов оцениваются как низкие, поскольку социал-демократы в рейтингах занимают лишь третье место с примерно 15% поддержки среди избирателей.