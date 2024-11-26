Решение конгресса США уйти на каникулы на фоне стремительно обостряющейся международно-политической обстановки в мире вызывает удивление. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил американский журналист Джексон Хинкл.

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«Третья мировая война вот-вот начнется, а конгресс молчит, собираясь уйти на каникулы», — отметил он.

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До этого комик Джо Роган во время эфира своего подкаста обвинил президента Украины Владимира Зеленского и действующего главу Белого дома Джо Байдена в разжигании третьей мировой войны против России.

Комик высказал мнение, что у уходящей администрации США нет права принимать такие решения, как снятие запрета на удары западными дальнобойными ракетами по России. Роган подчеркнул, что «престарелый и непопулярный в народе президент Байден» во время передачи власти должен избегать любых действий, которые провоцируют эскалацию.