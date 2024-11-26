Президент Соединенных Штатов Джо Байден в шутку украл гавайскую булочку из армейского буфета в ходе праздничного мероприятия по случаю Дня благодарения на базе американской береговой охраны. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщила газета The New York Post (NYP).

— Уходящий в отставку президент Байден в понедельник игриво стащил гавайскую булочку из армейского буфета, пока на объекте береговой охраны на Статен-Айленде звучал хит Синди Лопер «Girl Just Want to Have Fun», — говорится в материале.

Отмечается, что в ходе всего мероприятия лидер американского народа неоднократно шутил, в том числе о своем «увольнении».

До этого Джо Байден назвал себя своим мужем во время выступления на торжественном ужине. Он отметил, что «этим титулом гордится больше всего». Однажды Байден также оговорился и назвал себя чернокожей женщиной.

В Бразилии, где прошел саммит G20, местная телеведущая Ана Мария Брага по ошибке назвала Джо Байдена ликвидированным главой террористической организации «Аль-Каида»* Усамой бен Ладеном.

*Запрещенная в России террористическая организация.