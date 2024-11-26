В Японии при испытании двигателя новой ракеты произошел пожар

В ходе испытаний двигателя второй ступени новой ракеты Epsilon S в Японии произошел взрыв и пожар. Об этом заявил генеральный секретарь правительства страны Ёсимаса Хаяси, пишет РИА Новости.

По его словам, инцидент произошел на полигоне твердотопливных ракет Японского аэрокосмического агентства JAXA в космическом центре Танэгасима.

«Сегодня при проведении испытаний двигателя второй ступени новой ракеты Epsilon S произошел взрыв. Испытания проводились на территории, куда заранее был запрещен проход. Нам сообщили, что к этому часу никто не пострадал», - пояснил Хаяси.

Испытания должны были продлиться 120 секунд, однако уже на 30-й секунде произошел взрыв, приведший к пожару.

Япония использует ракеты Epsilon с 2013 года для запуска небольших спутников. Epsilon S является новой модификацией с двухступенчатым двигателем с усиленной тягой. В прошлом году с двигателем уже были проблемы. Во время испытаний на полигоне в префектуре Акита также произошел взрыв. При этом с момента начала испытаний двигателя до взрыва прошло около минуты.