В НАТО испугались появления в Европе нового пророссийского правителя

Победа в первом туре президентских выборов в Румынии обвиняемого в «пророссийских взглядах» правого политика Кэлина Джорджеску испугала Европейский союз (ЕС) и НАТО. Об этом сообщает журнал Politico.

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«Шокирующая победа ультранационалиста Кэлина Георгеску вызывает опасения, что Москва может попытаться привлечь в свой лагерь Румынию — члена НАТО и ЕС — страну с населением 19 миллионов человек в Центральной и Восточной Европе», — отмечается в материале издания.

В частности, авторы приводят слова аналитика Милана Нича, который подчеркнул, что Румыния играет вспомогательную, но заметную логистическую роль в конфликте на Украине из-за факта соседства. По его словам, победа в первом туре Джорджеску является якобы планом по лишению Бухареста выхода к Черному морю.

Джорджеску, выступающий за союз с Москвой и критиковавший поставки американского оружия Украине, вышел в лидеры в первом туре выборов в Румынии после подсчета 99,4 процента голосов. На втором месте находится действующий премьер-министр страны Марчел Чолаку — за него проголосовали 19,43 процента избирателей. Победа Джорджеску вызвала шок у многих, так как в ряде социальных опросов ему обещали всего один процент голосов.