Меркель раскрыла, как Германия помогла избежать войны с Россией в 2008 году

Запад увидел бы начало военного конфликта намного раньше, если бы на саммите НАТО 2008 года было бы принято решение о вступлении Украины в альянс.

С таким заявлением в беседе с «Би-би-си» выступила экс-канцлер Германии Ангела Меркель.

«Мы увидели бы военный конфликт еще раньше (если бы Германия не выступила против вступления Украины в НАТО в 2008 году. – прим. ред.)», — подчеркнула она.

По словам Меркель, в 2008 году было очевидно, что президент России Владимир Путин не будет «стоять и смотреть» на процесс интеграции Украины в Североатлантический альянс.

Маск непристойно оскорбил Меркель

До этого Меркель призвала Запад признать ядерный потенциал России, оценив его как «пугающий».

Она призвала страны Запада не поддаваться страху, однако признать, что Россия, наряду с Соединенными Штатами, является крупнейшей ядерной державой. Меркель также призвала делать все возможное, чтобы избежать ядерного конфликта.