Пока вы спали: оскорбление Меркель и реакция Захаровой на дело Трампа

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Американский ведущий потерял самообладание и грубо послал Зеленского

Владимира Зеленского и действующего президента США Джо Байдена обвинили в разжигании третьей мировой войны против России. Об этом во время своего подкаста заявил комик Джо Роган, пишет РИА Новости.

"Я не чувствую себя в безопасности сейчас, когда они пускают ракеты вглубь России. <...> Зеленский говорит, что (президент России Владимир. — Прим. ред.) Путин напуган. Да иди ты в задницу, мужик! Идите вы все! Вы собираетесь начать третью мировую", — заявил Роган.

Байден посетит инаугурацию Трампа

Президент США Джо Байден посетит инаугурацию своего преемника Дональда Трампа, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы пресс-службы Белого дома Эндрю Бейтс.

"Президент обещал, что он будет на инаугурации того, кто победит на выборах. Он и первая леди собираются исполнить это обещание. Он рассматривает это как важную демонстрацию приверженности нашим демократическим ценностям и уважению воли людей", - сказал Бейтс журналистам.

Захарова прокомментировала решение США прекратить дела против Трампа

Решение минюста США прекратить все федеральные дела против победившего на президентских выборах Дональда Трампа показывает "удивительную цикличность" американского правосудия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале, пишет РИА Новости.

"Потому что разобрались, да? Удивительная цикличность у американского демократичного правосудия — раз в четыре года оно демонстрирует абсолютную непредвзятость: сначала до выборов, а потом сразу после, хотя и с двумя абсолютно разными результатами. Вот такая она — американская демократия", — приводит агентство слова дипломата.

Китай отверг обвинения Трампа в содействии наркотрафику в США

Китай отвергает обвинения избранного президента США Дональда Трампа в том, что Пекин якобы содействует поставкам фентанила в Соединенные Штаты. Об этом заявил посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй. Он также отметил, что данные утверждения полностью противоречат фактам и реальности, пишет РИА Новости.

"Восстановление сотрудничества в области борьбы с наркотиками стало одной из важных договорённостей, достигнутых между председателем (КНР) Си Цзиньпином и президентом (США Джо) Байденом на их встрече в Сан-Франциско в 2023 году. С тех пор антинаркотические ведомства Китая и США возобновили регулярное взаимодействие. Китайская сторона проинформировала США о ходе правоохранительных операций, связанных с наркотиками, затрагивающих интересы США. Китай ответил на запросы США о проверке информации по определённым делам и предпринял необходимые действия", — отметил Лю Пэнъюй.

Маск непристойно оскорбил Меркель из-за одного заявления

Американский миллиардер, владелец компаний SpaceX Илон Маск в оскорбительной форме ответил в социальной сети X экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель. Ранее Меркель раскритиковала его ведущее положение в космической области, сообщает РИА Новости.

"Да кто такая эта Ангела Меркин?" — написал предприниматель.

Таким образом Маск намекнул на созвучный с фамилией политика термин из секс-индустрии "меркин" — парик, используемый в качестве лобковых волос.