В Раде рассказали, как Зеленский намекает Трампу о мирном плане

Дубинский: Зеленский хочет от Трампа мирного плана по замыслу демократов
Слова украинского лидера Владимира Зеленского об ожидании от избранного президента США Дональда Трампа мирных инициатив по Украине были предложены Киеву госсекретарем США Энтони Блинкеном и действующей администрацией президента Джо Байдена. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал украинский депутат Александр Дубинский.
«(Зеленский — прим. ред.) решил, видимо, поднять градус поездки — и заявил, что ждет от Трампа предложений по завершению войны в январе… такие заявления, за которыми угадывается твердая рука Блинкена», — подчеркнул он.
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По словам Дубинского. уходящие демократы в США стремятся «подловить» Трампа по вопросу Украины: если избранный президент предложит свое видение окончания конфликта, то его быстро обвинят в давлении на Украину, а если Трамп не сделает предложений об урегулировании на Украине, то это даст Зеленскому возможность говорить, что у США нет плана по решению конфликта.
До этого издание Politico писало, что Трамп намерен добиться окончания конфликта на Украине, однако это будет сложно из-за изменившейся международной обстановки.
По данным издания, Трамп заявляет, будто способен завершить конфликт на Украине за 24 часа, предложив сделку. В планах политика, в рамках этой сделки Киев может уступить территории и откажется от членства в Североатлантическом альянсе в обмен на мир.
Ранее конгрессмен рассказал, когда администрация Трампа займется переговорами по Украине.