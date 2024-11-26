Маск непристойно оскорбил Меркель

Американский миллиардер Илон Маск, который управляет такими компаниями, как SpaceX и Tesla, резко отреагировал на критику своего доминирующего положения в космической отрасли, высказанную бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель. Свое заявление он выложил в социальной сети X.

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«Кто такая эта Ангела Меркин?» — написал бизнесмен в ответ на заявление Меркель о том, что Маск контролирует 60%всех спутников, находящихся в космосе.

Кроме того, немецкий политик выразила серьезную озабоченность по поводу политических взглядов предпринимателя.

Маск: ремонт лестницы в Пентагоне идет 24 месяца, когда на строительство ушло 16

Таким образом, он намекнул на созвучное с именем политика слово из секс-индустрии «меркин», которое обозначает парик, используемый для имитации лобковых волос.

До этого американский предприниматель Илон Маск высказал мнение о том, что уровень бюрократии в Пентагоне стал настолько высок, что на ремонт лестницы в здании военного ведомства теперь уходит больше времени, чем на строительство всего здания ведомства в прошлом веке.

Ранее Маск критически отозвался об американских истребителях F-35.