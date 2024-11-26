Китай отверг обвинения Трампа в содействии наркотрафику в США

Китай отвергает обвинения избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в том, что КНР якобы содействует поставкам фентанила в США, это полностью противоречит фактам. Об этом РИА Новости заявил представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

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Он напомнил, что восстановление сотрудничества в области борьбы с наркотиками было одной из важных договоренностей, достигнутых между председателем Китая Си Цзиньпином и действующим главой Белого дома Джо Байденом во время их встречи в Сан-Франциско в 2023 году. С тех пор были возобновлены регулярные взаимодействия между антинаркотическими ведомствами Китая и США.

Трамп пообещал ввести пошлины на все товары из Мексики, Канады и КНР

«Китайская сторона проинформировала Соединенные Штаты о ходе правоохранительных операций, связанных с наркотиками, которые затрагивают интересы США. Китай ответил на запросы Штатов о проверке информации по определенным делам и предпринял необходимые действия», — сказал Лю Пэнъюй.

Дипломат подчеркнул, что такое сотрудничество между Пекином и Вашингтоном доказывает несостоятельность утверждений о сознательном содействии КНР поступлению фентанила на территорию США, которые противоречат «и фактам, и реальности».

Накануне Трамп заявил, что США наложат дополнительные пошлины в размере 10% на все китайские товары в связи с тем, что в Соединенные Штаты якобы поступает большое количество синтетических наркотиков из КНР.

Трамп заявил о намерении ввести пошлины в 25% на все товары из Мексики и Канады.