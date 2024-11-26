Маск сообщил, что ремонт лестницы в Пентагоне длится дольше строительства здания

Американский предприниматель Илон Маск высказал мнение о том, что уровень бюрократии в Пентагоне стал настолько высок, что на ремонт лестницы в здании военного ведомства теперь уходит больше времени, чем на строительство всего здания ведомства в прошлом веке. Об этом предприниматель написал в социальной сети X.

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«Сегодня на встрече с высокопоставленными военными мне сообщили, что ремонт лестницы в Пентагоне занимает 24 месяца, что длиннее периода, который понадобился для строительства самого Пентагона (16 месяцев) в 1940-х годах!» — говорится в посте бизнесмена.

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Таким образом, миллиардер отреагировал на комментарий бизнесмена Вивека Рамасвами, который отметил, что бюрократия вызывает значительные расходы не столько из-за количества сотрудников, сколько из-за сомнительных с точки зрения закона статей бюджетных затрат.

Накануне украинская журналистка Диана Панченко призвала американского предпринимателя Илона Маска провести на Украине аудит расходов на энергетику. Панченко отметила, что правительство Украины выделило $4 млрд на защиту энергетической системы страны. При этом, по словам журналистки, после российских ударов власти могут потратить еще $2 млрд.

Ранее Маск критически отозвался об американских истребителях F-35.