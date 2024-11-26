Глава Колумбии поддержал идею Трампа завершить украинский конфликт

Глава Колумбии Густаво Петро направил избранному президенту США Дональду Трампу письмо, в котором поддержал его приверженность прекращению конфликтов в Газе, Судане и на Украине. Копию письма опубликовала в своем блоге радиостанция Caracol.

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Помимо этого, политик заявил о важности диалога между глобальным Севером и Югом. Петро подчеркнул, что Колумбия и Соединенные Штаты — давно стратегические партнеры. Кроме того, колумбийский лидер также указал на огромный потенциал Латинской Америки в области чистой энергетики, в сфере использования ветряных, солнечных и водных ресурсов для энергетического перехода.

Politico: Трамп может добиться мира на Украине, но ситуация сильно осложнилась

Ранее стало известно, что администрация избранного президента США Дональда Трампа займется темой переговоров по Украине с января.