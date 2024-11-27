Советника Трампа отстранили от участия во встречах переходной команды

Советника избранного президента США Дональда Трампа Бориса Эпштейна отстранили от участия в ряде встреч переходной команды Трампа.

Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Эпштейн является объектом расследования переходной команды (...) Адвокаты Трампа выясняют, пытался ли Эпштейн извлечь финансовую выгоду из своего влияния на Трампа и других людей в орбите избранного президента», — говорится в материале.

Как отмечает издание, расследование может «заставить Трампа выбирать» между его «давними сторонниками» и новыми членами его команды, которые обещают навести дисциплину и порядок в его второй администрации.

Сам Эпштейн отвергает все обвинения.

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«Эти фейковые заявления являются ложными и клеветническими и не отвлекут нас от того, чтобы снова сделать Америку великой», — заявил он.

Ранее апелляционный суд 11-го округа США в Атланте прекратил рассмотрение апелляции о возобновлении дела против Трампа. Уточняется, ходатайство политика по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами было удовлетворено.