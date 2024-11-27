Советника Трампа Эпштейна отстранили от встреч из-за скандала со взятками

Советника избранного президента США Дональда Трампа Бориса Эпштейна отстранили от участия в некоторых встречах переходной команды республиканца. Об этом в среду, 27 ноября, пишет The Wall Street Journal.

Его подозревают в вымогательстве денег у кандидатов на посты в новой администрации. Команда Трампа по просьбе избранного президента начала против него расследование. По словам анонимных источников, советник якобы требовал до 100 тысяч долларов в месяц в обмен на свои услуги. Эпштейн отрицает обвинения.

— Эти заявления являются ложными и дискредитирующими и не помешают нам снова сделать Америку великой, — заявил Эпштейн.

С его сопротивлением особенно столкнулась Сьюзан Уайлс, которая была назначена главой администрации Белого дома, и бизнесмен Илон Маск, передает издание.

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Западные СМИ полагали, что Маск и Эпштейн конфликтуют из-за назначений на государственные посты. До этого сообщалось, что Борис Эпштейн, родившийся в России и проживший в стране 11 лет, может стать специальным представителем Трампа по урегулированию конфликта на Украине.