СМИ: в Эстонии призвали не отправлять войска на Украину из-за рисков

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур призвал союзников Киева не отправлять войска на Украину, так как, по его словам, риски от совершения подобных шагов перевешивают преимущества.

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«Риски от такого шага перевешивают преимущества, несмотря на то, что Украина сталкивается с нехваткой личного состава и борется за поддержание боевого духа», — пишет The Hill.

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При этом ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что страны ЕС должны быть готовы направить военных на Украину, чтобы поддержать любое мирное соглашение, которое предложит избранный президент США Дональд Трамп.