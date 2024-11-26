Штаб Харрис собирает деньги для привлечения Трампа к ответственности

Штаб бывшего кандидата в президенты США Камалы Харрис собирает деньги, чтобы привлечь к ответственности избранного американского лидера Дональда Трампа в течение следующих четырёх лет.

Согласно рассылке штаба пожертвовать предлагается от $50.

Штаб Харрис продолжил собирать деньги после ее проигрыша

При этом такие меры предпринимаются на фоне новостей о рекордных тратах демократов на провальную предвыборную кампанию.

Ранее в The New York Times писали, что результат Харрис стал худшим для демократов за 20 лет при рекордных тратах.

Также сообщалось, что Трамп решил отсудить $10 млрд у NYT за критику в свой адрес.