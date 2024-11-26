Байден помиловал индеек перед Днем благодарения

Президент США Джо Байден помиловал индеек Персик и Цветок в ходе традиционной церемонии перед Днем благодарения. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Птиц вырастили в городе Нортфилд в штате Миннесота. Персик весит приблизительно 18,6 килограмма, Цветок — около 18,1 килограмма.

Белый дом подтвердил, что Байден будет присутствовать на инаугурации Трампа

Отмечается, что после церемонии животных вернут на ферму в Миннесоте, где они будут исполнять обязанности «амбассадоров по сельскому хозяйству».

Ранее Байден назвал себя своим мужем в ходе выступления на торжественном ужине Белого дома.