Антироссийская кампания в Соединенном Королевстве усилилась на фоне успехов ВС РФ на поле боя. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу дипмиссии России в Великобритании.

Истинная цель очередного витка кампании Лондона заключается в желании «зацементировать пошатнувшийся проукраинский консенсус» на фоне все более явных успехов российской армии на поле боя, разъяснили дипломаты.

Кроме того, сказывается такой фактор, как сдвиги в политико-электоральном ландшафте в ключевых странах Запада, уточнили в посольстве.

Среди причин усиления кампании просматривается и заинтересованность местного силового блока «под сурдинку» запросить дополнительное финансирование на оборонные нужды, заметили в дипмиссии.

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Дипломаты констатировали, что в случае увеличения оборонного бюджета до 3-4% ВВП, к чему призывают лоббисты, изношенная инфраструктура и испытывающая серьезные проблемы система здравоохранения Великобритании не досчитаются нескольких миллиардов фунтов стерлингов.