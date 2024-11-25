Кирби прокомментировал возможную причастность РФ к крушению самолета DHL

США взаимодействуют с властями Литвы в связи с крушением самолета немецкой компании по перевозкам DHL вблизи Вильнюса, заявил на традиционном брифинге представитель Белого дома Джон Кирби. Он добавил, что Вашингтон пока не готов говорить о причастности России к ЧП, пишет РИА Новости.

Грузовой самолет DHL разбился в понедельник, 25 ноября, вблизи аэропорта Вильнюса. По данным профильного портала FlightAware, самолет направлялся туда из Лейпцига. Погиб пилот, трое членов экипажа были экстренно госпитализированы.

«Мы делимся определенной экспертизой по подобным вещам, чтобы помочь им [правительству Литвы] продвинуться. Уверен, что литовские власти, как и надлежит, будут информировать людей о том, что выясняют», — подчеркнул Кирби.

Корреспонденты попросили чиновника сообщить, видят ли США признаки гипотетической причастности России к инциденту.

Раскрыта причина спасения пассажиров упавшего в Вильнюсе самолета

Кирби констатировал, что Вашингтон «определенно не готов забегать вперед расследования».

Ранее глава литовского департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис сообщил, что версия теракта не исключается, но данных у следствия об этом пока нет.