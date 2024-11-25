В США попросили закрыть дело о вмешательстве Трампа в выборы

Прокурор попросил суд в США закрыть дело против победившего на выборах президента Дональда Трампа, обвиняемого во вмешательстве в выборы в 2020 году и причастности к штурму Капитолия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее ходатайство.

В документе говорится, что Минюст счел, что предыдущие решения относительно конституционного запрета на привлечение к уголовной ответственности действующего президента распространяется и на нынешнюю ситуацию. Таким образом дело против Трампа должно быть прекращено до инаугурации подзащитного.

Спецпрокурор Джек Смит отметил, что запрет носит категорический характер и не зависит от тяжести обвинений или доказательной базы. В связи с этим он попросил суд прекратить уголовное преследование без возможности обжаловать данное решение.