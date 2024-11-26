Украинские власти собираются уволить Буданова за его публичные высказывания – СМИ

Руководителя Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) могут отправить в отставку в декабре. Об этом со ссылкой на украинские СМИ пишет РБК.

Источник в секторе безопасности и обороны Украины сообщил, что отставку Буданова лоббируют глава офиса украинского президента Андрей Ермак и замглавы Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Поклад.

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Так, по данным источника, некоторые публичные заявления и действия Буданова "навредили Украине". Среди его действий приводятся заявления о деятельности Украины в Африке, где Киев поддержал повстанцев-туарегов, а также оборонные закупки в других странах.

Ранее украинские СМИ писали о том, что в офисе президента Украины уже некоторое время обсуждается увольнение Буданова, а также министра обороны Рустема Умерова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Одной из причин этого является недовольство президента Украины Владимира Зеленского рядом провалившихся операций ГУР и излишней медийностью Буданова. В свою очередь, Ермак возмущен прогнозами, которые Буданов периодически дает по поводу конкретных сроков окончания конфликта.

До этого СМИ сообщали, что Буданов планировал атаку на бойцов группы "Вагнер" в Мали с 2023 года.