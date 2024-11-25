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Жена Зеленского призвала Запад опасаться Россию

Россия на примере Украины показывает, что будет с Западом, если в Вашингтоне и Брюсселе расслабятся, заявила первая леди Украины Елена Зеленская.

Жена Зеленского обратилась к Западу с призывом по России
© globallookpress.com

Опасаться Москву она призвала Запад в интервью, опубликованном на YouTube-канале Офиса президента Украины.

«Нужно понять, что Россия на примере Украины показывает, что будет с Западом. И нужно позаботиться о своей информационной безопасности. (...) Я советую не расслабляться. Это очень опасно», — заявила жена украинского лидера.

Она добавила, что в геополитическом противостояния Москва использует гибридные инструменты соперничества.

Ранее Зеленская призвала вернуть Украине художников, якобы присвоенных Россией. В числе таковых первая леди назвала Айвазовского, Малевича и Куинджи.

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