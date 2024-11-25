НАТО отреагировал на активность России и Китая в Арктике

НАТО считает активизацию деятельности России и Китая в Арктике проблемой и изучает пути ее решения. Об этом заявил и.о. заместителя генсека НАТО Борис Руге, сообщает РИА Новости.

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Выступая на пленарной парламентской ассамблее стран альянса в Канаде, Руге отметил, что «Арктика — динамичный регион» и выразил удовлетворение присоединением к НАТО Швеции и Финляндии.

«Плохая новость для нас состоит в том, что мы видим очень активную деятельность России и Китая там… Мы наблюдаем и обсуждаем, как решать эту проблему», — сказал он.

В НАТО сделали признание по приглашению Киева в альянс

3 октября сообщалось, что Канада и Северная Европа создадут арктическую коалицию против России и Китая. Она станет площадкой для координации действий в сфере обороны, разведки и киберугроз.