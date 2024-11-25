Экс-советник Пентагона назвал Путина «единственным лидером с мозгами»

Бывший советник Пентагона Теодор Постол заявил, что президент России Владимир Путин является «единственными мировым лидером с мозгами». Об этом он рассказал на YouTube-канале Dialogue Works.

По словам Постола, в текущих условиях Путин единственный из всех мировых политиков ведет себя адекватно. Бывший советник также заявил, что демонстрация ракеты «Орешник» свидетельствует о том, что Путин осознает серьезность ситуации, а также опасность подобного оружия.

«Путин пока единственный политический лидер в этой игре, который показывает, что у него есть мозг», — заявил Постол.

Напомним, что 21 ноября Путин выступил со специальным обращением, в котором заявил о запуске баллистической ракеты средней дальности «Орешник» по военному объекту в Днепропетровске.