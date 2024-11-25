Белый дом сделал признание по ударам ATACMS вглубь России

Представитель Белого дома Джон Кирби в понедельник, 25 ноября, подтвердил наличие у Киева разрешения использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и «рядом с ней». Он добавил, что это обусловлено необходимостью самообороны, пишет РИА Новости.

По данным агентства, ранее западные издания сообщили, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование ВСУ американского дальнобойного вооружения для ударов вглубь российской территории.

Вместе с тем, Госдеп США, Конгресс, Пентагон, пресс-служба Байдена отказывались комментировать это решение, уклончиво отвечали на вопросы сотрудников СМИ, пояснили журналисты.

«Прямо сейчас у них [ВСУ] есть возможность использовать ATACMS для самообороны, в случае неотложной необходимости. И прямо сейчас, вы знаете, понятно, это то, что происходит в и вокруг Курска и Курской области», — разъяснил Кирби на брифинге.

Чиновник отметил, что уходящая американская администрация действительно изменила руководство по возможностям применения ракет ATACMS украинскими войсками для нанесения ударов по «конкретным видам целей».

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О каких конкретно целях идет речь, представитель Белого дома не посчитал нужным сообщить.