Белый дом впервые признал, что дал разрешение Киеву бить ATACMS вглубь России

Представитель Белого дома Джон Кирби в понедельник, 25 ноября, подтвердил наличие у Киева разрешения использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и «рядом с ней». Он добавил, что это обусловлено необходимостью самообороны, пишет РИА Новости.

Белый дом сделал признание по ударам ATACMS вглубь России
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По данным агентства, ранее западные издания сообщили, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование ВСУ американского дальнобойного вооружения для ударов вглубь российской территории.

Вместе с тем, Госдеп США, Конгресс, Пентагон, пресс-служба Байдена отказывались комментировать это решение, уклончиво отвечали на вопросы сотрудников СМИ, пояснили журналисты.

«Прямо сейчас у них [ВСУ] есть возможность использовать ATACMS для самообороны, в случае неотложной необходимости. И прямо сейчас, вы знаете, понятно, это то, что происходит в и вокруг Курска и Курской области», — разъяснил Кирби на брифинге.

Чиновник отметил, что уходящая американская администрация действительно изменила руководство по возможностям применения ракет ATACMS украинскими войсками для нанесения ударов по «конкретным видам целей».

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О каких конкретно целях идет речь, представитель Белого дома не посчитал нужным сообщить.

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