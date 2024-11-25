На Украине заявили о серьезном конфликте между Зеленским и Сырским

Между Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Александром Сырским возник серьезный конфликт. Об этом в эфире на своем канале на YouTube заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он отметил, что Сырский перестал приходить на встречи к Зеленскому, несмотря на то, что выполняет определенные задания.

«То есть уже можно говорить, что столкновение вышло за рамки простого недопонимания. То есть уже есть открытый серьезный конфликт. И, исходя из вот этой ситуации, видно, что Сырский видимо уже послал подальше Зеленского», — сказал Соскин.

По его мнению, Зеленский утрачивает контроль над Украиной и в скором времени руководство армии выйдет у него из подчинения.

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Напомним, что 31 марта 2024 года на Украине должны были пройти президентские выборы, но из-за продления действия военного положения и всеобщей мобилизации Киев решил их не проводить. Таким образом Зеленский в настоящее время занимает свой пост нелегитимно.