В НАТО сделали признание по приглашению Киева в альянс

Входящие в НАТО страны до сих пор не согласовали необходимую единую позицию по приглашению Украины в альянс, признал и.о. замгенсека организации Борис Руге. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, чиновник рассказал о ситуации с Украиной на пленарной парламентской ассамблее стран альянса в Канаде.

«Для приглашения необходимо единогласное решение всех 32 стран альянса, которого у нас нет», — отметил Руге.

Ранее политолог Алексей Мартынов сообщил, что план действующего президента США Джо Байдена по «публичному призыву» к принятию Украины в НАТО был изначально обречён.

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По его мнению, большинство входящих в НАТО стран «не горит желанием вешать на себя обузу в виде умирающего недогосударства».